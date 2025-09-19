Las manos que alimentan a los estudiantes de Skyline

El Sky Café, ubicado en el Edificio 6, abre de lunes a viernes y es un refugio para muchos de nuestros estudiantes.

Al preguntarles a nuestros estudiantes con qué frecuencia eligen comer en el Sky Café, Amyr Canlas, estudiante de Skyline, respondió “casi todos los días”, y muchos otros estudiantes coincidieron. El Sky Café no solo es práctico, sino que también forma parte de la vida diaria de algunos estudiantes del campus.

Pero ya sea que hayas probado el Trojan Favorite, la Quesadilla de Pollo Chipotle o simplemente hayas pasado a tomar un refrigerio rápido, es posible que hayas visto a los cocineros en acción.

En el centro de todo está el gerente y chef principal Noe Boch, quien lleva diez años en Pacific Dining y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria alimentaria. Antes de Skyline, Boch trabajó en restaurantes de alta cocina, pero su pasión por la cocina comenzó mucho antes.

Lo heredé de mi madre —dijo Boch—. Me gustaba cocinar y siempre la veía cocinar. Me llamaba la atención ver lo que hacía. Hoy, Boch supervisa un equipo comprometido de siete personas en la cocina que mantienen el Sky Café funcionando día tras día. Sus mañanas comienzan con la preparación de todo antes de la llegada de la primera ola de estudiantes.

Los menús en los tres campus del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo siguen los mismos estándares, y para algunos platos la única diferencia entre los campus es un simple cambio de nombre.

Donde Skyline se distingue de los demás campus es en sus especiales, cuidadosamente seleccionados por Boch. Algunos de los especiales van desde Quesabiria hasta Pollo Masala y muchas más opciones.

Para cuando llega la hora punta, entre las 11:00 a. m. y las 12:30 p. m., los estudiantes ya forman fila, se toman los pedidos rápidamente y Boch se encarga de que todo transcurra sin problemas. Los estudiantes tienen claro lo eficiente que es el personal durante su hora de mayor actividad.

“Parece que tienen un buen sistema que les permite tomar pedidos rápidamente y preparar las cosas”, dijo Sidd Shenoi, un estudiante de Skyline. Angélica Díaz Valdez, otra estudiante de Skyline, notó esto al decir: “Mantienen la calma bastante bien”.

Lo que destaca tanto como la eficiencia es el ambiente. Incluso en plena hora del almuerzo, el personal es conocido por su paciencia y calidez.

“Si olvido sacar mi tarjeta antes de hacer fila, son muy pacientes conmigo”, dijo Valdez.

Para Jesús Quiran, miembro del personal de Skyline desde hace ocho años, mantener un ambiente relajado es parte del trabajo.

“Aunque hay largas filas, a veces bromeamos para pasar el rato”, dijo Quiran. “Nos conocemos muy bien y es un ambiente genial”.

Quiran dijo que su parte favorita es ver a los clientes habituales y conocer gente nueva.

“Intento ver a cada estudiante como si fuera mi propio hijo”, dijo Quiran.

Ese sentido de cariño es lo que transforma al Sky Café de un simple restaurante en medio del campus a un lugar respetable en la vida estudiantil. Para los estudiantes, lo más importante es la asequibilidad y la comodidad. Para el personal, se trata de asegurarse de que ningún estudiante se sienta como un simple pedido más en la fila. A medida que la hora del almuerzo se acerca a su fin y la cocina se prepara para la siguiente ola, Boch reflexiona sobre lo que lo impulsa: un amor por la cocina que comenzó en casa y que ahora encuentra un propósito en el campus.

En cada plato que sale del mostrador y en cada estudiante que se va satisfecho, el equipo del Sky Café hace honor a su reputación de ser quienes alimentan a nuestro campus.