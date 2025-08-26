La construcción del Edificio 2 está a punto de finalizar, tras ocho meses de retraso

Han pasado cuatro años desde que se inició la reconstrucción del edificio dos , que antes albergaba los Departamentos y servicios estudiantiles de Skyline College. Tras un largo camino lleno de retrasos, parece que el proyecto finalmente está viendo la luz al final del túnel, con su finalización prevista para principios del próximo año.

La directora de proyectos de capital, Marie Mejía, afirmó que el nuevo Edificio 2 representará una mejora notable con respecto a su antiguo edificio en cuanto a distribución y comodidad.

“El edificio tenía más de 50 años y presentaba problemas estructurales, por lo que era prácticamente un laberinto”,explicó Mejía. “Por eso, lo hemos ampliado para que tenga más departamentos y sea más acogedor, modernizamos la tecnología y, en general, le damos una sensación de bienvenida al edificio, especialmente a los nuevos estudiantes”.

Según el plan de inversión de capital de cinco años para los años fiscales 2025-2029, el nuevo edificio utilizará 7,897 pies cuadrados de espacio previamente no utilizado y tendrá servicios básicos mejorados, que incluyen electricidad, iluminación, datos, seguridad, calefacción, ventilación y aire acondicionado y plomería.

El presidente de Skyline College, Nathan Carter, también comentó específicamente sobre la mejora en la cobertura de datos que proporcionará el edificio, convirtiéndo en un objetivo prioritario para el campus.

“Nos damos cuenta de que a veces puede ser difícil conseguir señal de celular por aquí”, dijo Carter. “La universidad está trabajando en ello aquí en Skyline para mejorar la señal dentro del edificio, lo cual es otro enfoque que aborda otros aspectos informáticos que estamos implementando, pero deberíamos ver una mejora en la señal dentro de los edificios”.

Además, Mejía afirmó que espera que los servicios estudiantiles sean más rápidos y fáciles de usar con el nuevo sistema que se incorporará al edificio.

“Será un servicio sin colas”, dijo Mejía. “En todos los departamentos, como ayuda financiera y admisiones y registros, centros de transferencia y servicios de consejería, estamos intentando diseñar un software sin colas que facilite a los estudiantes la asistencia que necesitan”.

Sin embargo, no ha sido una tarea fácil, ya que Mejía comentó que el proyecto ha enfrentado varios contratiempos y retrasos a lo largo de los años, el primero de los cuales fue obtener los permisos.

“Normalmente, la DSA, que es la División de Arquitectos del Estado, en un edificio como este, tardaba entre 8 y 12 meses en obtener los permisos, pero fueron 2 años”, dijo Mejía. “Y además, estaba el COVID-19, así que la agencia de permisos también intentó averiguar cómo revisar los planos fuera del edificio”.

Además, el equipo de construcción tuvo que resolver múltiples problemas mientras trabajaba en el antiguo edificio, incluyendo una rehabilitación sísmica completa y la retirada de materiales con asbesto.

“Por eso hubo un retraso en la tramitación de los permisos, ya que la agencia nos exigió realizar una sísmica completa”, dijo Mejía. “También descubrimos condiciones imprevistas; las impermeabilizaciones estaban calientes, es decir, con asbesto, así que tuvimos que detener toda la obra y retirarlo con cuidado, lo que solo en eso llevó uno o dos meses”.

Dicho esto, el final de la construcción parece estar a la vista.

“El cronograma actual indica que se supone que la finalización final está prevista para enero, y tenemos que trasladar aproximadamente más de 12 departamentos y 130 personas”, dijo Mejía.

Sin embargo, como explica Mejía, la mudanza de todos los departamentos tomará más tiempo sin interrumpir los servicios que prestan.

“El reto es que cada departamento tiene horarios diferentes que podemos interrumpir”, dijo Mejía. “No va a ser un simple ‘los trasladaremos en un mes’, así que necesito coordinar con los diferentes departamentos cómo y cuándo estarán disponibles para empacar y mudarse. La mudanza de los diferentes departamentos podría tardar seis meses; podría ser escalonada de marzo a agosto, o incluso a finales del próximo año”.

Carter dijo que confía en el impacto positivo que el nuevo edificio tendrá en todo el terreno .

“Gran parte de nuestros servicios estudiantiles se concentrarán en este edificio, y es fundamental que los estudiantes puedan registrarse y solicitar ayuda financiera, y cruzar un atajo para llegar a sus clases, ver a un profesor o comprar algo en la librería”, dijo Carter. “Va a ser fantástico, va a ser una experiencia transformadora”.