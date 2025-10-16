AFT1493 protesta en la segunda reunión de la junta de distrito este semestre

Muchos miembros de AFT1493 volvieron a hablar en la reunión de la junta directiva del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo (SMCCCD) el miércoles 10 de septiembre, sobre las negociaciones en curso entre ellos y la junta para un aumento anual.

AFT1493 acudió a la reunión a las 5 p. m. y habló abiertamente sobre cómo el aumento propuesto por la junta no contrarrestará el rápido aumento de la inflación en todo el condado. Muchos de los presentes plantearon la pregunta de cómo un distrito de colegios comunitarios en uno de los condados más ricos del país no podía permitirse pagar con éxito a su profesorado un salario cómodo.

Junto con AFT1493, participaron la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME). Annette M. Perot, presidenta del Capítulo 33 de la CSEA para SMCCCD, explicó que el objetivo del Capítulo 33 de la CSEA era brindar más información para que la junta directiva la discutiera en sesión a puerta cerrada después de la reunión inicial de discusión pública.

“El objetivo es que [la junta] converse con su negociador principal y, con suerte, le indiquen las directrices para que nos presente una mejor oferta”, declaró Perot.

Story continues below advertisement

Luis Zúñiga, profesor asociado de Skyline, afirmó que en los últimos meses, a medida que avanzaban las negociaciones, la frustración con la junta se ha ido agravando porque AFT1493 cree que la junta no ha tomado en serio sus ofertas.

“Creo que el mayor error ha sido que el distrito no cree que el profesorado pueda hacer huelga, y es lamentable que el distrito necesite ver un movimiento a favor de una huelga para creer que esta se llevará a cabo”, declaró Zúñiga.

Zúñiga también mencionó cómo las protestas han unido a AFT1493, CSEA y AFSCME en su lucha por un aumento salarial anual mayor.

“Eso demuestra que no solo el profesorado está frustrado con el distrito, sino que todos los que trabajan para el distrito están sufriendo estas malas ofertas”, concluyó Zúñiga.

Ryan Shannon, representante sindical del Consejo 57 de AFSCME, afirmó que, en última instancia, será el distrito el que decida cuánto tiempo se seguirán evaluando las ofertas, ya que cuentan con toda la información necesaria para tomar una decisión. También indicó que los próximos pasos son seguir compartiendo sus opiniones en las reuniones y, con suerte, encontrar una solución antes de las vacaciones.

“Seguiremos asistiendo a estas reuniones con la AFT y la CSEA hasta que logremos algo”, dijo Shannon. “De lo contrario, tendremos que empezar a hablar con nuestros afiliados, al igual que los demás sindicatos, sobre los pasos a seguir, lo que podría acabar en una huelga”.

La próxima reunión de la junta directiva del SMCCCD está programada para el miércoles 15 de octubre a las 18:00 h y los sindicatos volverán a negociar con la junta el lunes 22 de septiembre.