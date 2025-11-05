Estudiantes en riesgo: control migratorio y nuestra comunidad

Comó el aumento de la aplicación está afectando a los estudiantes de nuestra comunidad

Para muchos estudiantes inmigrantes de Skyline College, la inmigración no es solo un acto de resiliencia, sino una forma de supervivencia.

“Si regresamos, especialmente con nuestra experiencia de lucha por nuestros derechos, por los derechos humanos en Birmania, podríamos ser arrestados o, peor aún, asesinados. No podemos volver a casa y no somos bienvenidos aquí”, dijo Martin Tun, estudiante de Skyline.

Tun emigró a Estados Unidos como estudiante internacional desde Myanmar (antes Birmania). Reflexionó sobre cómo el aumento actual de la aplicación de las leyes federales de inmigración ha generado una mayor inquietud y temor entre los inmigrantes en Estados Unidos.

Los estudiantes refugiados de Myanmar no son la única comunidad en Skyline que siente el impacto del aumento de las medidas de control migratorio. Los estudiantes indocumentados se enfrentan a una situación similar, con múltiples desafíos y preocupaciones.

Durante el verano, la expansión de estas medidas se intensificó cuando el Congreso promulgó la ley conocida como “One Big Beautiful Bill” (Ley Integral de Inmigración). Esta ley destina 170.700 millones de dólares al control migratorio. Además, autoriza más detenciones y arrestos relacionados con la inmigración, amplía y construye nuevos centros de detención en todo el país y agiliza la capacidad del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para el control migratorio.

Alexa Moore, estudiante de Skyline College y participante del programa Unlocking Futures Fellowship en el Centro Comunitario para Estudiantes Indocumentados (UCC), compartió cómo el temor por su seguridad dificulta priorizar los estudios.

“Durante la administración Trump, es muy difícil para los estudiantes concentrarse en cursar estudios superiores cuando piensan: ‘Si voy a la universidad, algo podría pasarme'”, dijo Moore. “Podría ocurrirme algo en público. Si me detuvieran, sería una pérdida de tiempo que me enviaran de vuelta”.

Rebecca Pwint, quien llegó a Skyline College como estudiante internacional, reflexionó sobre las conexiones que ha visto entre su experiencia en Myanmar y su vida actual como residente en los Estados Unidos.

“Antes, la gente se emocionaba mucho al recibir las fechas de sus comparecencias ante el tribunal para entrevistas y demás. Ahora todos tienen miedo por las detenciones del ICE a las afueras de los juzgados”, dijo Pwint. “Es como revivir los días en Birmania, pero con tecnología más avanzada… rastrean tu teléfono, saben dónde estás, te sientes vigilado constantemente”.

Además de las preocupaciones por la seguridad, los estudiantes inmigrantes de Skyline también compartieron los sacrificios que enfrentan sus familias. Moore explicó que ahora tiene la posibilidad de transferirse a una universidad, lo que implica una mayor carga financiera para su familia.

“¿Qué sentido tiene hacer todo esto? ¿Si algo me puede pasar a mí o a mi familia y tenemos que regresar?”, dijo Moore. “No quiero que el tiempo que mis padres invirtieron aquí sea en vano”.

Pwint compartió un sentimiento similar al de Moore sobre el sacrificio de tiempo y recursos de los padres. «Tienen que vender sus propiedades y joyas para mantenernos, y esa carga es tan pesada que a veces uno no puede evitar sentirse impotente», dijo Pwint.

Pwint explicó que cree que se necesita más contexto para comprender la experiencia de los estudiantes inmigrantes de Myanmar.

“Para nosotros, siento que ser inmigrante implica otra dimensión: el golpe [militar] en nuestro país… Yo también vine como estudiante internacional y tuve que pagar unos 8.000 dólares por semestre, sabiendo que mi familia no podía permitírselo.” Pwint dijo: “Pero también te ves obligado a huir aquí por la ley de reclutamiento obligatorio en tu país; con el golpe de Estado, empezarán a matarte”.

Pwint explicó cómo la presión económica sobre las familias agrava aún más la situación.

“Así que no puedes evitar sentirte una carga para tu familia, porque es una carga financiera que ellos también tienen que soportar y que, para ser honesto, no son capaces de afrontar”, dijo Pwint. El golpe militar en Myanmar comenzó en 2021, cuando el gobierno democráticamente electo fue derrocado y tomado por los militares. Este golpe encontró la oposición de la población civil y derivó en una resistencia armada contra la ley marcial.

Tres años después del golpe militar, se anunció formalmente una ley de reclutamiento obligatorio, poniendo en peligro a la juventud del país. Aunque la ley establece que solo se reclutará a personas entre 18 y 35 años, según Human Rights Watch, los reclutadores militares han estado secuestrando y obligan a niños a convertirse en soldados.

“La ley de reclutamiento obligatorio fue anunciada por el régimen militar en febrero de 2024; más que un simple reclutamiento, se trataba de una ley que imponía secuestros forzosos”, declaró Tun. “Este es el mismo régimen militar al que se opuso casi la totalidad de la población birmana, al que no votamos”.

Tun explicó que la ley de reclutamiento obligatorio fue declarada por el régimen militar en febrero de 2024. Añadió que, en lugar de un simple reclutamiento, la ley propiciaba secuestros y asesinatos.

“Derrocaron a nuestro gobierno electo, y cuando protestamos pacíficamente, no solo reprimieron a los manifestantes, sino que miles fueron asesinados a tiros. Miles de manifestantes pacíficos fueron asesinados por ellos, y ese mismo ejército es el que ahora nos pide que sirvamos en el ejército para, a su vez, matar a nuestra propia gente”, concluyó Tun.

Tun contó cómo, al llegar a Estados Unidos, vio una conexión entre la forma en que el ICE detiene a las personas y el régimen de Myanmar, en lo que respecta a la detención forzosa de personas sin tener en cuenta la edad especificada en la ley de reclutamiento.

“En la práctica, es similar a lo que hace ICE. No les importa si pareces joven, incluso si tienes 16 años; podrían detenerte y, de repente, tu hijo/a se pierde”, dijo Tun.

Recursos y Llamados a la Acción

Skyline College ofrece apoyo y una comunidad para los estudiantes inmigrantes. Uno de estos recursos es el Centro de Apoyo Universitario (UCC).

Fernanda Castorena, coordinadora de servicios del programa en el UCC, explicó que el UCC es un lugar donde los estudiantes pueden encontrar apoyo académico, asesoría legal y recursos específicos para estudiantes indocumentados.

“Este trabajo es muy personal para mí porque yo misma fui una estudiante indocumentada en un colegio comunitario, así que me toca muy de cerca”, dijo Castorena.

Castorena habló sobre su dedicación a brindar a sus estudiantes los mejores recursos y el apoyo posible.

“Creo que cada vez que me reúno con estudiantes, llevo conmigo esa comprensión y empatía hacia los problemas que nos afectan actualmente, y por eso, me aseguro de que toda la información que les proporciono sea la más precisa y actualizada”, dijo Castorena.

Aaron Torres Mendoza, estudiante del programa Unlocking Futures Fellowship de la UCC, compartió cómo los recursos que ha encontrado en Skyline le han permitido continuar sus estudios universitarios.

“Sin esos recursos, no creo que seguiría aquí cursando mis estudios superiores”, dijo Torres Mendoza.

Torres Mendoza explicó que, si bien Skyline ofrece recursos para estudiantes indocumentados, se necesita más apoyo, especialmente en lo que respecta a ayuda financiera y becas.

“Veo a mis compañeros ciudadanos acceder a becas de miles de dólares por semestre o a prácticas profesionales con mejores salarios por hora mientras estudian. Los estudiantes indocumentados no tienen acceso a muchas de esas oportunidades”, dijo Torres Mendoza. “Para mí, es una suerte encontrar una beca de tan solo un par de cientos de dólares.”

Torres Mendoza también mencionó que en el Centro STEM hay una pared llena de folletos con información sobre becas, la mayoría de las cuales no están disponibles para estudiantes indocumentados. Añadió que sería útil contar con una sección aparte con oportunidades accesibles para estos estudiantes.

Además, Pwint indicó que le gustaría ver un plan de acción para que los estudiantes con estatus migratorio vulnerable se sientan seguros en Skyline.

Pwint mencionó que se realizan simulacros para preparar a los estudiantes ante diversas emergencias, como tiroteos escolares, y que la presencia del ICE en la escuela debería incluirse en la lista.

“Me gustaría ver una postura y planes más concretos, si podemos realizar simulacros, y una mejor manera de comunicarnos, en lugar de solo mensajes de texto cuando no hay señal”, dijo Pwint. “Medidas concretas nos darían mayor tranquilidad en el campus”.

Encontrando Esperanza y Comunidad en el Campus

Tun y Pwint han encontrado una comunidad en Skyline gracias a su participación en la Unión de Estudiantes de Myanmar (MSU).

“Pude asistir a mi primera reunión, aprender más sobre la organización y encontrar esperanza. Me sentía muy culpable por haber dejado el país y a mis compañeros”, dijo Pwint.

La MSU es una organización política que defiende los derechos de los estudiantes birmanos en Skyline y les brinda apoyo y comunidad. A lo largo de los años, la MSU ha organizado eventos para recaudar fondos para ayuda humanitaria en Myanmar, talleres de arte, festivales culturales, carnavales, paneles, una obra de teatro política y mucho más.

“Me siento reconfortada aquí [en la MSU], por el apoyo y la comunidad, y por las otras personas que también luchan por la liberación nacional, personas que realmente te escuchan y te entienden. No es mi hogar, pero me siento como en casa”, compartió Pwint.

Tun destaca la importancia de la camaradería entre inmigrantes y estudiantes en este momento, reflexionando sobre el papel fundamental que los inmigrantes siempre han desempeñado en Estados Unidos.

“Este país entero se construyó gracias al trabajo de los inmigrantes, y ese es el poder que tenemos como inmigrantes y que debemos reconocer”, dijo Tun.

Por último, señaló que la acción colectiva es la solución más eficaz.

“El hecho de que sean tan pocos, como los multimillonarios y los pocos ricos que imponen todas estas políticas opresivas al pueblo”, dijo Tun. “Somos muchos, y si no lo vemos como un problema individual, sino como un problema social, un problema que nos afecta a todos… somos sin duda más fuertes”.

