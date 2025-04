Adoさんの力強い声と姿勢で新時代を先頭する

多くの人は知らないかもしれないが、Adoさんは2022年に「うっせぇわ」でデビューして以来、急成長を遂げてきた歌手です。この曲に込められた力強い言葉と歌声は、日本の社会全体を揺るがし、社会の常識に反する大胆さに、多くの年配層を激怒させました。

Adoさんのデビュー曲「うっせぇわ」は、日本の優等生だった社会人の視点から歌われ、自身を「人より賢い」と評しながら心の中で他人を批判しているます。暗黙のルールを語るAdoさんの声に込められた倦怠感と苛立ち、そして社会生活を切り開こうとする中での迷いと目的のなさは、非常に印象深いです。

私は、映画「ワンピース: フィルム レッド」の登場人物ウタの歌声としてコラボレーションし、二度目の人気急上昇を遂げて以来、彼女の曲を聴き続けています。ウタは歌うことによってほかの人の魂を自分の空想の世界に引きずりこみ現実にしてしまう力を持つ苦難を経験している若い女性です。

「新時代」、「私は最強」、「逆光」、「ウタカタララバイ」、「トット・ムジカ(TOT MUSICA)」、「世界の続き」、「風のゆくえ」といった楽曲は、ウタが抱える葛藤を歌にしたものばかりです。「ウタカタララバイ」では、《この時代は悲鳴を奏で救いを求めていたの/誰も気付いてあげられなかったから/私がやらなきゃ/だから邪魔しないでお願い/もう戻れないの/だから永遠に一緒に歌おうよ》とまで歌っています。映画を見なくても、Adoさんの声だけでウタの苦悩が十分に伝わって来ます。

これまでの中で、Adoさんがまだ17歳だったことを考えると、日本でトップ10入りを果たしたスピードは驚くべきものです。彼女の音楽に込められた強い理念ゆえに、反発も少なくないが、だからこそ彼女の楽曲は人気なのかもしれないです。新しい世代の多く、そして社会規範に逆らおうとする多くの人々が彼女の支持者です。

「Take Me to the Beach」は、2024年現在、Adoさんが Imagine Dragons の歌に登場した曲です。歌詞は典型的な生活を描写しており、「私は何も借りていない、一銭も」といったフレーズを何度も繰り返して主張を訴えています。この曲は別のアーティストグループによって書かれたものですが、Adoのいつもの音楽スタイルに似ており、彼女の反抗的なイメージにぴったりです。

「Show」はTikTok、Instagram、YouTube など多くのソーシャルメディアプラットフォームでトレンド入りし、私の For You ページには踊っている人たちの動画がしばらくの間溢れていました。歌詞は聴衆に直接語りかけており、パーティーの雰囲気を醸し出しています。

Adoさんの歌唱に関して私が唯一問題に感じているのは、ワールドツアーでの彼女の歌い方です。彼女のインパクトのある歌い方は、何時間も歌い続ける必要があったせいか、肺いっぱいに叫び声のように聞こえ、少しがっかりしました。

それでもなお、Adoさんは私がこれまで聴いた中でも間違いなく最高の一人です。彼女の声域と表現力は幅広く、「会いたくて」、「エルフ」、「わたしに花束」、「オールナイトラジオ」で表現されている憂鬱;「マザーランド」、「初夏」、「私は問題作」、「いばら」で表現されている絶望;「クラクラ」、「レディメイド」、「踊」のような明るい雰囲気も表現できます。彼女の音楽はどれも個性的で、キャッチーなメロディーを持ち、Adoさん自身の歌声が曲の感情をどのように表現しているかが唯一の違いです。

とはいえ、日本語がわかるかどうかに関わらず、J-POPやボーカロイド(歌い手)といったジャンルの素晴らしい音域の音楽が好きな方には、Adoさんを聴くことをおすすめします。